Один из лучших ресторанов в мире накормит москвичей креветками с рассолом

Московский ресторан White Rabbit, неоднократно попадавший в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, будет отмечать свое семилетие 3 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В честь праздника на кухне ресторана соберутся семь известных российских шефов, которые представят оригинальный авторский сет из нескольких блюд. Среди них будут Андрей Шмаков, Дмитрий Шуршаков, Дмитрий Блинов, Георгий Троян, Хезрет-Арслан Бердиев, Анатолий Казаков и шеф White Rabbit Владимир Мухин.

Посетителям будут предложены северные креветки с рассолом, торт из куриной печенки, краб с облепихой, ребро теленка со смородиной и муфлон с портвейном. А вместе с десертом шеф-кондитера White Rabbit Валерии Сидоровой гости смогут попробовать кофе Exclusive selection от Nespresso.

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В июне главный международный рейтинг ресторанов The World’s 50 Best Restaurants опубликовал топ-50 лучших заведений мира, среди которых на 15-м месте оказался российский ресторан White Rabbit, расположенный на 16-м этаже Смоленского пассажа в Москве.

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