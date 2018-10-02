Пятизвездочный отель открылся в историческом здании Сингапура

В центре Сингапура 1 октября 2018 года открылся пятизвездочный отель The Capitol Kempinski Hotel Singapore. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что гостиница расположилась в историческом здании Stamford House в модном квартале Capitol Singapore, где также можно посетить торговый центр с дорогими бутиками и легендарный театр Capitol. Отель предлагает гостям лобби лаунж, открытый бассейн с морской водой, фитнес-центр и спа-комплекс, пространство для проведения мероприятий, а также бар и ресторан под управлением повара-обладателя нескольких звезд Мишлен.

Номер Grand Deluxe в отеле The Capitol Kempinski Hotel Singapore Фото: The Capitol Kempinski Hotel Singapore 1 /4

В каждом из 157 номеров отеля посетители смогут воспользоваться большой ванной комнатой с отдельно стоящей ванной, звуковой системой Sonos, просторной рабочей зоной, мини-баром с бесплатными безалкогольными напитками и бесплатным Wi-Fi. Также в стоимость проживания гостей, останавливающихся в люксах, уже включены бесплатный ежедневный завтрак и возможность позднего выезда из отеля.

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