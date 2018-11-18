Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья

Первым официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморского края стала депутат Думы города Владивостока Роза Чемерис. Об этом сообщает «Восток-Медиа».

В воскресенье, 18 ноября, Чемерис получила удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы региона. «Стать первым зарегистрированным кандидатом на предстоящих 16 декабря выборах губернатора Приморского края — хороший знак», — прокомментировала она.

Выборы губернатора Приморья состоялись 9 сентября, однако никто из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. После второго тура основные соперники обвинили друг друга в фальсификациях. Центризбирком РФ провел проверку и подтвердил нарушения. Итоги голосования были отменены.

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Новые выборы главы Приморья в соответствии с решением законодательного собрания региона пройдут 16 декабря. Из бюджета региона будет выделено 291 миллион рублей.

Заявления начали принимать 26 октября. С 11 по 18 ноября претенденты сдавали все необходимые документы, которые Избирком в обязательном порядке проверяет. Речь идёт о финансовом отчёте, предложении трёх возможных сенаторов, листах поддержки, то есть муниципальном фильтре. Самовыдвиженцы также обязаны были принести подписи избирателей.

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