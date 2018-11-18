Опубликованы фото загадочно пропавшей аргентинской подлодки

Telegram-канал 338 опубликовал фотографии аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» (San Juan), которая была найдена затонувшей спустя год поисков.

Судя по маркировке кадров, они предоставлены Министерством обороны Аргентины. На них виден движущий винт субмарины, лежащий на дне отдельно, разрушенный фрагмент корпуса и торпедный отсек.

@go338 / Telegram

Аргентинскую дизель-электрическую подводную лодку «Сан Хуан» обнаружили 16 ноября на глубине 800 метров. Позже представители ВМС Аргентины объявили, что на борту произошел взрыв. Корпус субмарины серьезно деформирован и разрушен изнутри. Обломки подводной лодки оказались разбросаны на площади около 70 метров.

В последнем сообщении экипаж сообщал о неполадках в системе вентиляции и коротком замыкании.

«Сан Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. Корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа.

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