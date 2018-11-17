Раскрыты обстоятельства гибели пропавшей аргентинской подлодки

На борту аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» (San Juan), пропавшей год назад, произошел взрыв. Об этом заявил журналистам командир ВМС Габриэль Аттис, передает BBC.

«Похоже, это очевидно, что лодка взорвалась», — сказал он.

По его словам, корпус «Сан Хуан» серьезно деформирован и разрушен изнутри. Обломки были разбросаны вокруг на площади около 70 метров. Точная причина взрыва неизвестна.

Отмечается, что после пропажи субмарины Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний фиксировала подводный шум в течение нескольких часов после последнего сеанса связи с «Сан Хуаном». В командовании аргентинских ВМС считали, что это может быть эхо взрыва, однако доказать предположение не представлялось возможным до обнаружения лодки.

Аргентинскую дизель-электрическую подводную лодку «Сан Хуан» обнаружили 16 ноября на глубине 800 метров. Поиски вела американская компания Ocean Infinity при помощи подводного телеуправляемого аппарата.

«Сан Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года в районе залива Сан-Хорхе примерно в 240 морских милях от берега. По последним рапортам, корабль переправлялся из Ушуайи в Мар-дель-Плату. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находились 44 члена экипажа.

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