Выбраны лучшие джазовые проекты в рамках форум-феста Игоря Бутмана

16 ноября 2018 года состоялся публичный питчинг джазовых проектов в рамках форум-феста Jazz Across Borders под руководством Игоря Бутмана, — сообщает корреспондент «Ленты.ру». II международный форум-фестиваль Jazz Across Borders (JAB) стал частью проходящего в эти дни VII Санкт-Петербургского международного культурного форума (СПбМКФ).

В жюри вошли главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева,

председатель правления банка «Новый век» Вадим Мартынов, заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина, начальник управления рекламы департамента внешних коммуникаций и маркетинга АО «Газпромбанк» Наиля Шевлякова и программный директор «Радио Джаз» Михаил Иконников.

Участники питчинга были отобраны заранее по заявкам, которые они прислали. В финальный состав участников питчинга вошли Елена Захарушкина, Виктория Ленская, Анастасия Лычковская, Юлия Филина, Михаил Фрейлин и Ольга Козловская. Каждому было отведено ровно по 5 минут, в течение которых они презентовали свои проекты с целью заинтересовать инвестора и привлечь финансирование, решив тем самым основную проблему практически всех джазовых начинаний. Жюри оценивало шансы промоутеров и продюсеров найти спонсора прямо на площадке форум-феста Jazz Across Borders после каждого выступления и высоко отметило всех без исключения конкурсантов.

Как заявила главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, «джаз — это особое музыкальное направление, живой интерес к которому не угасает за все годы его триумфального шествия по планете, с 20-х годов прошлого века. Кстати, кинематограф и джаз — практически ровесники, оба явились на свет примерно в одно и то же время. Роль джаза в кино трудно переоценить: изданный в Лондоне в 1981 году справочник упоминает около 4 тысяч короткометражных, документальных, мультипликационных и телевизионных фильмов, в которых звучит джаз. Совершенно очевидно, что с тех пор их стало намного больше. Все представленные на сегодняшнем питчинге джазовые проекты очень высокого уровня и, безусловно, заслуживают внимания и поддержки», — сказала Мария Лемешева.

Мария Лемешева особо отметила проект Ольги Козловской «Джаз и цирк», подчеркнув его привлекательность с медийной точки зрения. Заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина высоко оценила все проекты, но особенно отметила проект Елены Захарушкиной «Джаз на воде» и подарила ей сертификат на полугодовой бесплатный период пользования услугами сервиса уровня Club. Также все участники питчинга получили от n’RIS промокоды на бесплатное депонирование одного из объектов интеллектуальной собственности.

«Радостно видеть на питчинге столько молодых лиц — это свидетельство того, что джаз волнует сердца всех поколений. Чем мы можем помочь в развитии джазового искусства? Во-первых, средствами: COFI — первая в России цифровая краудинвестинговая платформа для финансового обеспечения творческих и технологических проектов, будет полезна музыкантам для монетизации проектов и привлечения финансирования, — подчеркнула Валерия Брусникина. — Во-вторых, цифровая экосистема сервисов для защиты, учета и хранения объектов интеллектуальной собственности n’RIS обеспечивает доставку до мировых витрин и продвижение любых произведений. Кроме того, в n’RIS интегрированы сервисы, обеспечивающие проверку на уникальность депонируемого произведения и мониторинг нелегального использования любых объектов интеллектуальной собственности. Мы делаем самые удобные, простые и комфортные сервисы для правообладателей, для авторов для создателей любых проектов, в том числе таких прекрасных как ваши для того, чтобы вы могли популяризировать, продвигать и защищать свои проекты. Хочется пожелать проектам большого будущего, увеличения собственной аудитории и расширения своей географии»,

Председатель правления банка «Новый век» Вадим Мартынов, заявил: «мы уже не первый раз поддерживаем проекты выдающегося российского музыканта и общественного деятеля Игоря Бутмана. Так, весной этого года банк "Новый век" выступил партнером Международного дня джаза. В нашей стране столь масштабное событие, в рамках которого тысячи людей смогли бесплатно познакомиться с произведениями выдающихся музыкантов, послушать мастер-классы джазменов России и других стран, проводилось впервые. Банк "Новый век" специализируется на работе в сфере культуры и искусства, и мы рады поддержать фестиваль, создающий условия для ее развития. Кроме того, банк является соучредителем COFI — первой в России цифровой краудинвестинговой платформы, предназначенной для финансового обеспечения творческих и технологических проектов. Она, будет очень полезна музыкантам для монетизации проектов и привлечения финансирования. Мы надеемся, что с помощью фестиваля Jazz Across Borders и передовых финансовых инструментов банка "Новый век" джазовая культура в стране выйдет на новый уровень».

Программа Jazz Across Borders в этом году состоит из пяти частей: JAB Conference — панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и встречи представителей индустрии, JAB Showcases — шоукейс-фестиваль, на котором джазовые исполнители могут выступить перед профессионалами музыкальной индустрии, JAB Clubnight — музыкальная программа в джазовых клубах Санкт-Петербурга, JAB Expo — выставка российской и зарубежной джазовой индустрии, плюс JAB Gala — гала-концерт с участием хэдлайнеров форум-феста.