n’RIS наградил специальными призами лауреатов премии «Меценат года»

n’RIS — цифровой сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС) выступил официальным партнером торжественной церемонии вручения премии Общенациональной акции «Меценат года» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Торжественный вечер прошел 15 ноября в Российском этнографическом музее. Премию «Меценат года» вручил министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В торжественной церемонии приняли участие: Владимир Грусман, директор Российского этнографического музея, Зельфира Трегулова, директор Государственной Третьяковской галереи, Дмитрий Аксенов, предприниматель и венчурный инвестор, меценат, председатель правления австрийской ярмарки современного искусства Viennacontemporary, Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор Роскино, киноэксперт первого канала, Илья Авербух, генеральный директор продюсерского центра «Илья Авербух».

Лауреатов ждали специальные призы от n’RIS. Обладателю главной премии «Меценат года», председателю правления Группы компаний «ТРИО» Евгении Уваркиной сервис вручил сертификат, дающий право членства в клубе n’RIS и годовой бесплатный период пользования услугами сервиса уровня Club. А победителям в номинациях сервис предоставил право членства в клубе n’RIS и 6-ти месячный бесплатный период пользования услугами.

Цифровой сервис n’RIS разрабатывает инфраструктуру для защиты и управления объектами интеллектуальной собственности, что особенно важно в сфере культуры в контексте цифровой трансформации. Как отметила заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина, «творческие продукты как объекты интеллектуальной собственности очень уязвимы по своей природе. Процесс управления и защиты таких объектов представляет собой очень сложный и запутанный механизм для правообладателей и творцов. Цифровой сервис n’RIS задуман как единое технологическое решение, позволяющее осуществлять защиту, учет, хранение и оборот прав на объекты интеллектуальной собственности. В период, когда культура и искусство занимают как никогда важное место в повестке дня на фоне глобальной цифровизации, эти сегменты могут и должны взаимно дополнять друг друга».

Премия «Меценат года» учреждена Министерством культуры Российской Федерации. Ее цель — возродить традиции меценатства и благотворительности для поддержки и развития культуры в России. В этом году юбилейная пятая премия присуждалась в четырех номинациях: создание культурной инфраструктуры в регионах Российской Федерации, сохранение объектов культурного наследия, сохранение и развитие национальных культур, народного творчества, поддержка талантливых детей, приобщение молодежи к историко-культурному наследию России.

Всем гостям церемонии n’RIS предоставил членство в клубе и сертификат на бесплатное депонирование одного из объектов интеллектуальной собственности любого формата (логотип, текст, музыка, фотография, идея проекта и так далее).



