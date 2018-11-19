Обнаружена новая угроза Китаю

Эксперты опасаются, что многие китайские компании не смогут выполнить обязательства по долгам, выпущенным в долларах, передает CNBC.

Отмечается, что рост стоимости заимствований и ослабление китайского юаня может привести к тому, что все больше фирм не смогут осуществить предстоящие платежи.

Японский банк Nomura подсчитал, что за первые 10 месяцев 2018 года дефолты по китайским офшорным корпоративным долларовым облигациям (OCDB) составили 3,4 миллиарда долларов.

Кроме того, некоторые компании выпускают новые облигации для сбора денег для погашения текущих обязательств. Например, крупный девелопер недвижимости China Evergrande Group заявил, что выпустил долговые ценные бумаги на сумму 1,8 миллиарда долларов «в основном для рефинансирования существующей оффшорной задолженности».

По мнению экспертов, снижение спроса на выпуск новых облигаций усложнит для компаний сбор средств. Это, в свою очередь, может привести к меньшему притоку капитала и увеличить давление на валютные резервы Китая и, возможно, еще больше ослабить юань.

Ранее сообщалось, что экономика Китая, помимо торговых войн и американских пошлин, сталкивается с проблемами, связанными с высокими процентными ставками, которые вынуждена вводить КНР и которые тормозят ее экономический рост.

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