Мужская вещь из прошлого века вновь стала трендом

Популярные в 20 веке мужские куртки из флиса снова вернулись в моду. Об этом сообщает Independent.

Первыми одежду из флиса начали выпускать американские компании Malden Mills и Patagonia в 1979 году. Сегодня подобные вещи представлены у множества марок, в частности, Neighborhood, Carhartt и Penfield.

Стилисты рекомендуют мужчинам комбинировать флисовую куртку с зауженными джинсами, рубашками из плотных тканей и массивными ботинками, а «самым смелым» предложили надевать ее под пиджак.

Отмечается, что флис может послужить экологичной и доступной альтернативой кашемиру.

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В октябре эксперты моды объявили, что оранжевый цвет стал одним из самых популярных трендов мужской одежды. Обычно мужчины избегали броского апельсинового оттенка в своем гардеробе, поскольку он традиционно ассоциируется с рейв-культурой 1990-х. Однако в 2018 году в осенне-зимних коллекциях мировых дизайнеров появились вещи именно такого цвета.

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