Молодожены из России разбились на машине в Доминикане

Молодожены из Санкт-Петербурга погибли в ДТП в Доминиканской Республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова попали в автокатастрофу недалеко от столицы страны Санто-Доминго ночью 16 ноября.

Как рассказала знакомая погибших телеканалу РЕН ТВ, супруги направлялись на экскурсию к статуе Христа, но на обратном пути не справились с управлением и въехали в металлическое ограждение.

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По словам подруги пары, Помелова скончалась на месте, а ее мужа удалось довезти до больницы, но спасти его не успели. Она добавила, что родители пытаются ускорить процесс перевозки тел в Россию. Страховку супруги не оформляли.

В октябре двое россиян, 58-летний мужчина и его 48-летняя спутница, погибли на Кипре. Их автомобиль упал с обрыва, пролетел около 30 метров и ударился о камни пляжа. Морская полиция доставила пострадавших в больницу города Пафоса, где врачи констатировали смерть обоих.

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