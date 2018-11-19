Пассажиров сломавшегося самолета заставили заплатить за ремонт

Сотрудники поломавшегося авиалайнера польской авиакомпании LOT потребовали пассажиров заплатить за ремонт самолета наличными деньгами. Об этом сообщает Daily Mail.

На борту Boeing 787 Dreamliner, следовавшего из Пекина в Варшаву, находились 250 пассажиров. Перед взлетом в варшавский аэропорт имени Шопена у самолета вышел из строя гидравлический насос.

Нанятый для починки лайнера механик отказался принимать перевод денег за ремонт на банковский счет и потребовал, чтобы работу ему оплатили наличными. После этого сотрудникам авиакомпании пришлось собрать у всех находившихся на борту пассажиров деньги.

«Сотрудник на складе Boeing в Пекине настаивал на наличных», — пояснил представитель LOT Airlines Адриан Кубицкий. Он добавил, что экипаж самолета смог собрать с путешественников около 2,5 тысячи китайских юаней (примерно 23 тысячи рублей).

«Мы были в международном аэропорту! Я не могу поверить, что здесь зарплату механику, стоящему рядом с самолетом, дают наличными в конверте», — поделился один из разъяренных пассажиров.

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В итоге вылет авиалайнера задержали на десять часов, а сотрудники авиакомпании вернули пассажирам все собранные деньги немедленно после приземления в Варшаве. Кубицкий лично принес путешественникам извинения от лица компании.

В июне попрошайка собрал милостыню прямо в проходе самолета, следовавшего из Дохи в иранский город Шираз. Инцидент произошел перед взлетом на рейсе авиакомпании Qatar Airways. Мужчина внезапно встал со своего кресла и пошел по рядам с пластиковым пакетом просить денег у пассажиров.

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