Авиакомпания продала пассажирам билеты на несуществующие места

Сотрудники индонезийского лоукостера Lion Air посадили нескольких путешественников на несуществующие в самолете места. Об этом сообщает The Sun.

Пассажирка Ставика Ика, летевшая на лайнере Lion Air из города Палембанг в Джакарту, опубликовала в сети фотографию своего посадочного талона на фоне рядов самолета. На билете девушки было напечатано место 35F, однако, судя по снимку, последним рядом в салоне лайнера был 34-й.

Когда она попросила стюардессу объяснить ситуацию, та грубо ответила ей занять любое свободное место в 34-м ряду. В результате девушку согнал другой пассажир, и после этого у нее завязалась ссора с персоналом самолета. По словам пассажирки, вместе с ней 35-й ряд также искала другая семья с ребенком.

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Ее пост вызвал бурную реакцию в социальных сетях, и Lion Air пришлось объяснить возникшую неразбериху с местами. Как заявили в авиакомпании, им пришлось предоставить самолет меньших размеров во избежание задержки рейса.

В июле стюардессы авиакомпании Aer Lingus заставили пассажира просидеть семь часов полета в кресле без обивки, и его мать назвала это «худшим сиденьем», которое она видела в своей жизни. Мужчина заплатил за полет в обе стороны 658 долларов, однако в качестве компенсации он получил лишь ваучер на 50 долларов.

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