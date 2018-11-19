Кремль отреагировал на обвинения польского премьера в угрозе Киеву

Заявление премьер-министра Польши о том, что Россия может начать наступление на Украину после запуска газопровода «Северный поток-2», является попыткой политизировать коммерческий проект, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 19 ноября.

«Подобные инсинуации — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект. Много нападок, мы слышим прямые угрозы в адрес этого проекта со стороны Соединенных Штатов Америки. Это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо. Здесь все абсолютно ничем не прикрыто и даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что «Северный поток - 2» экономически выгоден для получателей газа в Европе, особенно в Германии. Он напомнил, что сжиженный газ ощутимо дороже российского продукта, а объемы потребления газа в Европе растут. «Экономика говорит сама за себя», — подчеркнул пресс-секретарь.

18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» позволит России «войти маршем» в Киев. По его словам, к востоку от Одера «никто не верит в то, что это деловой проект».

Это не первое подобное заявление польского политика. В начале июля Моравецкий утверждал, что газопровод позволит России влиять на европейскую политику. Против строительства трубопровода между Россией и Германией выступают США, Украина, Дания, Литва, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Хорватия.

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