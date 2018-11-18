Польский премьер увидел в «Северном потоке-2» угрозу безопасности Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» позволит России «войти маршем» в Киев. Об этом он заявил на конференции в Гамбурге, передает ТАСС.

Как утверждает Моравецкий, «Северный поток-2» сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной, а Россию «ничто не остановит войти маршем в Киев». По его словам, к востоку от Одера «никто не верит в то, что это деловой проект».

«Вы удивитесь, кого я цитирую, но Ленин сказал, что капиталисты настолько жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, они будут зарабатывать огромные деньги, которые инвестируют в свои вооруженные силы, а мы будем просить американцев защитить нас от России», — заключил польский премьер.

Общая стоимость «Северного потока-2» составляет около 10 миллиардов евро. Он будет проложен по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на четвертый квартал 2019 года.

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