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Президента обязали вернуть пожертвования на предвыборную кампанию

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Сирил Рамафоса

Президент Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса вернет пожертвования на свою предвыборную кампанию из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает BBC News.

Глава государства решил возвратить 35 тысяч долларов, которые ему перевела компания Bosasa. Как стало известно, фирма получала госконтракты на особо выгодных условиях и сейчас находится под следствием.

Сам Рамафоса изначально утверждал, что Bosasa выплачивала деньги его сыну Андилю за проведение консультаций. Позднее он назвал денежные переводы пожертвованием.

Лидер также отметил, что сначала не знал о поступивших ему средствах. Он пояснил, что, когда впервые отвечал на вопросы о связях с Bosasa, то не знал, что компания переводила ему деньги в качестве пожертвований. Такое заявление скомпрометировало президента и его кампанию по борьбе с мздоимством, так как финансовая поддержка частной фирмой кандидата в президенты считается коррупцией.

По словам представителя оппозиционной партии «Демократический альянс» Ммьюзи Меймана, «пожертвование» от Bosasa выглядит подозрительно и похоже на другие коррупционные схемы, которые проворачивает правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК).

Рамафоса стал главой ЮАР в феврале после того, как бывший лидер страны Джейкоб Зума покинул пост. Ультиматум уйти в отставку ему предъявила АНК. В марте ему предъявили обвинения в коррупции. В общей сложности политику предъявили почти 800 случаев вымогательства, взяточничества, а также отмывания денег при заключении международных сделок на поставки и приобретение оружия на сумму более двух миллиардов долларов.

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