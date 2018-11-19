Солиста «Поющих гитар» с женой сбил автомобиль

Солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его супругу сбил автомобиль. Полиция разыскивает виновника аварии, сообщает «Росбалт» со ссылкой на продюсера коллектива Сергея Дронова в понедельник, 19 ноября.

Отмечается, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Его жена получила травмы средней степени тяжести.

ДТП произошло на пешеходном переходе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября. Водитель скрылся с места происшествия.

Ступаченко пришел в «Поющие гитары» в 1969 году. Он выступал вокалистом коллектива. В настоящее время 75-летний музыкант занимается сольной карьерой, служит чтецом в храме Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и пишет духовные песнопения.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!