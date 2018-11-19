Пособие по безработице для россиян резко подросло

С 1 января 2019 года минимальное пособие по безработице вырастет почти в два раза: с текущих 850 рублей до 1,5 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год».

Максимальный размер пособия по безработице вырастет до 4,9 тысячи рублей. Также в ведомстве напомнили, что с 2019 года впервые вводится пособие для россиян предпенсионного возраста. Для этой категории граждан минимальный размер пособия составит 1500 рублей, а максимальный — 11 280 рублей, что равняется прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.

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Министерство труда и социальной защиты также отчиталось, что численность официально зарегистрированных безработных в России на 7 ноября составляла 635,7 тысячи человек. Годом ранее этот показатель составлял 711,08 тысячи человек.

В ноябре депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко подвел промежуточные итоги эксперимента, в ходе которого он жил на 3,5 тысячи рублей. По итогам эксперимента депутат осознал, что размер социальной выплаты необходимо поднять до 20 тысяч рублей.

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