Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат подвел итоги эксперимента

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко подвел промежуточные итоги эксперимента, в ходе которого он живет на 3,5 тысячи рублей — сумму минимального продуктового набора в регионе. Об этом сообщает агентство «Москва».

Он пришел к выводу, что необходимо существенно увеличить прожиточный минимум. «Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», — заявил Бондаренко. Он заметил, что только эта сумма позволит гражданам покупать «настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты».

Депутат обратил внимание, что его расчеты неприменимы для Москвы, поскольку там «должны быть объективно другие условия». С этим предложением он будет обращаться в Госдуму и правительство России.

Бондаренко призвал чиновников провести аналогичный эксперимент хотя бы в течение месяца. «Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений», — подчеркнул он.

24 октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. В начале ноября он пожаловался на недостаточно разнообразное меню. По его словам, основу рациона составляют крупы и овощи. После двух недель эксперимента депутат рассказал, что похудел на шесть килограммов из-за недоедания.

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