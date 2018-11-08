Живущий на прожиточный минимум депутат похудел на 6 килограммов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко похудел на шесть килограммов из-за недоедания в ходе эксперимента. В течение месяца он живет на сумму в 3,5 тысячи рублей, в которую обходится минимальный продуктовый набор в регионе. Об этом стало известно ТАСС.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — признался он. Бондаренко пояснил, что питается, в основном, крупами и овощами. Он отказывается от еды в командировках и готовит себе сам, чтобы не нарушать чистоту эксперимента.

24 октября Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. В начале ноября он пожаловался на недостаточно разнообразное меню.

В октябре саратовский министр Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

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