Топлива в Москве хватит всем

Эксперты обсуждают произошедший в субботу, 17 ноября пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). На взгляд специалистов, мнение которых приводит ТАСС рисков нарушения обеспечения топливом столичного региона из-за остановки на ремонт установки каталитического крекинга нет. В настоящее время завод продолжает работать в штатном режиме и поставлять топливо на рынок.

Остановка одной установки не в состоянии повлиять на обеспечение топливом рынка Московского региона, так как он и так перенасыщен нефтепродуктами, считает аналитик «Финам» Алексей Калачев. «Дефицит топлива у нас в стране возникает локально, обычно в тех регионах, где нет крупных компаний. Поэтому в Московском регионе такого не произойдет, тем более ситуация на заводе "Газпром нефти" более-менее в порядке», — добавил эксперт.

По мнению генерального директора исследовательской группы «Петромаркет» Ивана Хомутова, дефицита не стоит ждать из-за избытка продукции на рынке вследствие завершения ремонтов всех крупных НПЗ России и сезонно низкого спроса. Эксперт считает, что в ноябре производство бензина в России превысит спрос примерно на 200 тысяч тонн. Благодаря этому в период 1-15 ноября вертикально интегрированные нефтяные компании уже пополнили свои запасы на 100 тысяч тонн до 1,3 миллиона тонн. Простой каткрекинга по мнению Ивана Хомутова до конца ноября снизит производство бензина на МНПЗ примерно на 40 тысяч тонн. Соответственно, общий профицит производства бензина в России во второй половине ноября составит не 100 тысяч тонн, а около 50-60 тысяч тонн. Таким образом, для компенсации выпадающих объемов достаточно избытка предложения, запасы ВИНК не задействуются, — сделал вывод эксперт.

Рисков дефицита топлива из-за пожара на МНПЗ не увидело и Минэнерго России. На официальном сайте ведомства размещена информация, согласно которой оценка различных сценариев восстановления указывает на отсутствие риска нехватки бензина в центральном регионе. Переработка нефти на НПЗ России в ноябре-декабре находится на высоком уровне, превышающем спрос, в декабре ожидается запуск производства автомобильного бензина на НПЗ «ТАНЕКО», что сформирует дополнительный профицит ресурса автомобильного бензина и дизельного топлива.

С целью недопущения сокращения поставок автомобильного бензина на внутренний рынок центрального региона компанией ПАО «Газпром Нефть» будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости. Также на рынок будет направлен дополнительный ресурс автомобильного бензина с НПЗ других компаний для избежания локальной нехватки ресурса, — говорится в сообщении Минэнерго. Даже с учетом временной приостановки работы установки каталитического крекинга МНПЗ ожидается увеличение запасов моторного топлива к концу 2018 года на уровень, превышающий уровень запасов конца 2017 года