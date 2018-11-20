В «Авиапарке» устроят «черную пятницу»

В московском торговом центре «Авиапарк» состоится «черная пятница». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акция стартует в 8 утра в пятницу, 23 ноября, и продлится до 10 вечера воскресенья, 25 ноября. В распродаже примут участие 230 магазинов косметики, одежды, мебели и бытовой техники, которые предложат посетителям скидки до 80 процентов.

Кроме того, распродажа распространится на кафе и рестораны (в частности, «Теремок», Starbucks и «Черновар»), а также на сеть фитнес-клубов Come on gym, где можно будет приобрести абонемент со скидкой до 50 процентов.

В первый день «черной пятницы» торговый центр будет работать до полуночи, в остальные — в обычном режиме выходного дня (с 10:00 до 23:00 в субботу и до 22:00 в воскресенье).

Ранее сообщалось, что с 17 по 25 ноября в детском парке игрового обучения «Кидзания», который расположен в торговом центре «Авиапарк», пройдут «InstaКаникулы». Посетителям парка расскажут о социальных сетях и блогерстве. Дети смогут научиться снимать собственные влоги, а также проявить себя в онлайн-квестах и заработать «кидzо», рекламируя профессии и организации.

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