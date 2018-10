Концептуальный магазин оформили в стиле рассвета

Концептуальный универмаг Trend Island в ТЦ «Авиапарк» откроет новое пространство, оформленное архитектурным бюро Blank Architects. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 25 октября.

В основу дизайна архитекторы положили идею рассвета с мягкими теплыми оттенками утреннего неба. Корнеры обставлены мебелью из европейских винтажных магазинов, а центральным арт-объектом стала декорированная вручную люстра в виде луны.

В обновленном магазине будет представлено более 60 брендов, в том числе Petra, Blizhe, Plan B, Gate31, Canada Goose, Mackage и Peuterey в корнере Layers, ювелирные марки Exclaim и Luna. Откроются мультибрендовые корнеры Chaika и Must Have, а также пространство для детей: корнеры Hey Baby, «Нежный возраст» и «Понарошку». Помимо шопинга, предлагается уход за собой в салоне сети Go Coppola.

Фото: Trend Island 1 /7

Открытие обновленного пространства для покупателей пройдет 26 и 27 октября, всех желающих ждет выступление композитора-неоклассика Николы Мельникова и группы Secret Atelier.

В октябре 2018 года бренд мужской одежды и аксессуаров Suitsupply открыл свой третий по счету магазин в России. В новом магазине, помимо коллекции классической одежды, бренд представил осенне-зимнюю коллекцию одежды в стиле casual: куртки-бомберы и пальто, рубашки разного покроя, включая спортивный, галстуки, обувь, сумки и другие аксессуары. Любой элемент коллекции Suitsupply можно подогнать по фигуре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!