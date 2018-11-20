Две торговые марки «Черкизово» получили премию «Товар года»

Группа «Черкизово» получила сразу две премии «Товар года». Одну из наград получила принадлежащая группе торговая марка «Петелинка», а вторую — «Пава-Пава», сообщается на сайте группы.

В сообщении отмечается, что ставшая лауреатом в категории «Куриное мясо» «Петелинка» — бренд номер один на московском рынке в течение уже более десятилетия, а с марта 2018 года — лидер и на рынке Санкт-Петербурга. «Всегда приятно получить награду "Товар года", как знак доверия к качеству продукта и свидетельство ежедневного выбора потребителей», — отметили представители компании на вручении премии.

«Пава-Пава», получившая, в свою очередь, премию в номинации «Экологически чистое мясо» является самым молодым брендом в портфеле компании. Марка стала ведущим производителем индейки в Санкт-Петербурге и Москве всего за полтора года присутствия на рынке.

Премия «Товар года» ежегодно присуждают самым популярным товарам массового спроса. Победа товарной марки в соответствующей номинации подтверждает грамотную маркетинговую стратегию продвижения и, как следствие, признание товара потребителем.

Ранее в ноябре продукция группы получила семь медалей по итогам международного конкурса «Гарантия качества — 2018». Итоги конкурса были озвучены в Совете Федерации 8 ноября, во Всемирный день качества.