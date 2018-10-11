«Черкизово» усилит и без того передовую систему контроля

Группа «Черкизово» всегда готова сотрудничать с надзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностью продукции. Так в группе прокомментировали «Ленте.ру» заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, который, как передает «Интерфакс», сообщил журналистам о совместной договоренности с «Черкизово» по усилению внутреннего контроля качества за продукцией.

«Мы просто выработали механизм, чтобы они помимо своей лаборатории еще использовали нашу центральную научно-методическую лабораторию для того, чтобы осуществлять систему внутреннего контроля», — сказал Данкверт.

В свою очередь в компании уверены в качестве и безопасности производимой продукции и соблюдении всех необходимых норм на производстве. «Однако как социально ответственная компания группа "Черкизово" готова всячески сотрудничать с Россельхознадзором и усиливать контроль как в своей лаборатории, так и контроль за продукцией в торговых точках», — сообщила представитель группы. По ее словам, «Черкизово» усилит мониторинг за качеством своей продукции на всех этапах, но особое внимание производитель будет уделять температуре хранения и условиям транспортировки продукции в розничное звено, подчеркнули в «Черкизово».

В компании также отметили, что «Черкизово» владеет собственным инновационным научно-испытательным центром, который предоставляет услуги европейского уровня по исследованию и разработке продуктов питания. В НИЦ работают высококлассные профессионалы по таким направлениям, как биотехнология, молекулярная биология, анализ и контроль качества готовой продукции — и их экспертизе доверяют все игроки и профессионалы агрорынка.

В начале октября 2018 года управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям заявило о выявлении сальмонеллы в продукции Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово») — при этом мясо было изъято в торговле, а не на предприятии.

Управление Россельхознадзора по Москве по итогам проверок в рознице потребовало приостановить работу «Петелинской птицефабрики» на срок до 90 суток либо оштрафовать производителя. Однако само предприятие ранее неоднократно проверялось надзорными органами и не получило никаких претензий. В частности, Россельхознадзор в течение трех месяцев, начиная с июня 2018 года, проверял фабрику и не нашел ни единого нарушения. Роспотребнадзор по итогам сентябрьской проверки также не нашел нарушений.