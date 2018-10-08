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Данкверт подтвердил безопасность продукции «Черкизово»

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Сергей Данкверт

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт признал, что Группа «Черкизово» владеет собственной современной лабораторией и серьезно относится к безопасности своей продукции. Он уверен, что вопрос с претензиями к продукции группы под брендом «Петелинка» будет урегулирован «в рабочем порядке».

Так глава Россельхознадзора прокомментировал журналистам ситуацию с Петелинской птицефабрикой, о возможной приостановке работы которой ранее сообщило управление ведомства по Москве и Московской области. «В "Петелинке" и вообще в "Черкизово" очень хорошая оборудованная лаборатория… Я скажу, что "Черкизово" достаточно серьезно относится к безопасности продукции, поэтому, я думаю, что этот вопрос будет урегулирован в рабочем порядке. Вместе с тем, обратить внимание на это нужно», — цитирует Данкверта агентство Interfax.

Глава Россельхознадзора отметил также, что Петелинская птицефабрика вряд ли приостановит свою работу. По мнению Сергея Данкверта, скорее всего, суд может принять альтернативное решение и оштрафовать производителя.

Ранее управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд с ходатайством о приостановке работы АО «Петелинская птицефабрика» на срок до 90 суток либо о наложении штрафа в размере до 1 миллиона рублей. Причиной послужила обнаруженная в продукции сальмонелла, при этом мясо было изъято в рознице, а не на заводе. Само предприятие ранее неоднократно проверялось надзорными органами и не получило никаких претензий. В частности, Россельхознадзор в течение трех месяцев (с июня 2018 года) проверял птицефабрику и выходящую с нее продукцию и не нашел ни одного нарушения. Роспотребнадзор по итогам сентябрьской проверки также не имел претензий к «Петелинке».

Представитель «Черкизово» называет ситуацию «странной». Поскольку отбор продукции производился в торговых точках, необходимо тщательное расследование ситуации, подчеркивают в группе. «Без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести расследование и сделать выводы», — говорится в официальном заявлении на сайте группы.

Ранее многие эксперты раскритиковали действия Россельхознадзора в ситуации с «Петелинкой». Сальмонелла могла пасть в продукцию на любом этапе — во время транспортировки или в оптовом звене, от этого ни одно предприятие не застраховано, — отмечал президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, ситуация с «Петелинкой» «бьет» по всем производителям мяса птицы, а методы отбора проб вызывают сомнения.

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