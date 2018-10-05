Эксперты раскритиковали Россельхознадзор за «Петелинку»

Участники продовольственного рынка негативно оценивают действия Россельхознадзора в отношении Петелинской птицефабрики (входит в группу «Черкизово»), производящей продукцию под брендом «Петелинка». Напомним, на этой неделе ведомство заявило о возможной приостановке работы фабрики или наложении на производителя штрафа из-за обнаружения в продукции сальмонелл. При этом наблюдателями в беседах с «Лентой.ру» отмечается, что некачественная продукция была выявлена не на предприятии, а в рознице.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее уже заявил, что считает действия Россельхознадзора в ситуации с «Петелинкой» непрофессиональными. Ведомство не должно полагаться на результаты проверки в рознице, указывал чиновник. «Останавливать предприятие можно только после его комплексной проверки, если там выявлены системные нарушения, а не после единичной проверки магазина», — отмечал депутат. Кроме того, сальмонеллез в мясной продукции мог появиться вследствие её неправильного хранения, указывал Геннадий Онищенко.

Аналогичного мнения придерживаются опрошенные «Лентой.ру» эксперты. «Сальмонелла могла пасть в продукцию на любом этапе — во время транспортировки или в оптовом звене. Это не зависит от производителя и от этого ни одно предприятие не застраховано», — подчеркивает президент Мясного союза России Мушег Мамиконян. Патогенные микроорганизмы в сырой продукции — достаточно распространенное явление. Избежать их попадания в организм человека поможет достаточная термическая обработка продукции и соблюдение основных санитарных норм, напоминает Мамиконян.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уверен, что ситуация с «Петелинкой» бьет по всем производителям мяса птицы. «Методы отбора проб вызывают сомнения. Специалисты Россельхознадзора берут пробы продукции не с завода, не на выходе с фабрики, а в рознице, за которую производители не отвечают», — говорит он. При этом о методологии исследований тоже ничего неизвестно.

Как считает Альберт Давлеев, аналогичная ситуация может произойти с любым производителем мяса птицы: «Неважно, какой бренд. Де-факто это продукция, принадлежащая оператору розницы, а не производителю. Это принципиальный момент, который нужно понимать».

Эксперт не считает возможным в настоящее время осуществить сценарий остановки предприятия. Такое решение может быть принято только по факту санитарного состояния самого предприятия, а не по выявлению продукции в рознице, подчеркивает он. По мнению Альберта Давлеева, в последнее время Россельхознадзор усиливает свои контрольно-надзорные функции и это позитивный факт для потребителей. Однако должны быть разработаны единые и эффективные правила проверок продукции. «Во всех анализах, даже если они взяты без присутствия производителя, должны соблюдаться процедуры, соответствующие госстандартам по отбору проб», — подчеркивает эксперт. Он также напоминает, что «Черкизово» владеет собственной современной лабораторией, которая проводит высококачественные исследования, в том числе для сторонних компаний.

Депутат Государственной думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Балыбердин также не понимает логику действий Россельхознадзора. «Проверили один магазин, другой, третий. А саму фабрику проверяли? Проводилась ли комплексная проверка предприятия? Если нет, то это непрофессиональный подход. Ведь сальмонелла может попасть в продукцию на любом этапе: и во время неправильной транспортировки, и при хранении на складах. И в том числе надо контролировать и торговые точки: а как хранится на полках магазинов охлажденная продукция?», — говорит депутат. Кроме того, он полагает, что Россельхознадзору необходимо также проверить все ли в порядке и у других производителей.

