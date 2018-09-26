«Черкизово» наказали за просрочку

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения ветеринарных норм в ходе проверки АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», входящего в холдинг «Черкизово». В сообщении ведомства указывается, что проверка прошла в августе.

Общая сумма штрафов по результатам проверки составила 800 тысяч рублей. Помимо этого, было назначено административное наказание в виде предупреждения. Также предписано получить официальное заключение о соответствии ветеринарным нормам участка, на котором расположен завод.

В частности, на складе было обнаружено более 3480 килограммов индейки и 75 килограммов свинины с истекшим сроком годности. Часть продукции не была маркирована должным образом, поэтому нельзя было установить ее качество и безопасность. Так, была обнаружена палета с сырьем, на которой было наклеено сразу три термочека с разной информацией о дате изготовления и весе. Кроме того, нарушались правила хранения товара и утилизации мусора.

Ранее проверка свиного шашлыка, проведенная Роскачеством, выявила ряд серьезных нарушений. Например, в шашлыке марок «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» обнаружили бактерии кишечной палочки, а в продукции под марками «Атяшево», «Ближние Горки», «Каждый день», «Карусель», «МясновЪ» и «Твой дом» было зафиксировано превышение нормы по общему количеству бактерий.

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