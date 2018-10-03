Выпуск куриного мяса «Петелинки» потребовали остановить из-за бактерий

Россельхознадзор обратился в суд с требованием приостановить выпуск продукции «Петелинской птицефабрики». Заявление подали из-за обнаружения в одном из московских магазинов сальмонелл и листерий в тушках-бройлерах, изготовленных предприятием. Об этом сообщается в среду, 3 октября, на сайте ведомства.

Надзорный орган также приводит данные системы раннего оповещения «Сирано», согласно которым в продукции «Петелинки» нашли также антибиотики.

Компании предписано установить, из-за чего возникли нарушения. Ведомство ходатайствует о прекращении выпуска продуктов на три месяца и о штрафе в 700 тысяч рублей.

Россельхознадзор отмечает, что в мае «Петелинку» уже наказывали штрафом в 300 тысяч рублей по тем же причинам.

Предприятие входит в группу «Черкизово» — одного из крупнейших в России производителей куриного мяса. По собственным данным компании, на ее долю приходится 10 процентов рынка. В группу включены, помимо «Петелинки», торговые марки «Куриное Царство» и «Моссельпром».

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