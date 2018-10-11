Группа «Черкизово» представила свою продукцию на агровыставке «Золотая осень»

Группа «Черкизово» представила на агропромышленой выставке «Золотая осень» широкий ассортимент продукции, в том числе под брендом «Петелинка», сообщили в пресс-службе производителя.

Посетители «Золотой осени» на стенде Группы могли попробовать приготовленные членом испанской ассоциации шеф-поваров и Национальной гильдии шеф-поваров Николаем Сарычевым специальные блюда — домашнюю пасту в сырном соусе с куриным мясом «Петелинки» и блины с карпачо из индейки «Пава-Пава».

Инновационный проект «Черкизово» по выращиванию индейки был запущен в 2015 году совместно с испанским холдингом Grupo Fuertes. Продукция этого бренда также представлена на стенде Тамбовской области, поскольку индейка выращивается именно в этом экологически благоприятном регионе.

Юбилейная XX российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве 10-13 октября. В открытии выставки на территории ВДНХ 10 октября принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Мероприятие приурочено к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа занимает первое место по мясопереработке и совокупному производству мяса птицы, а также второе место — по производству свинины. Основные бренды группы — «Петелинка», «Черкизово», «Пава-Пава». В 2017 году группа «Черкизово» произвела около 1 миллиона тонн мясной продукции. Выручка группы в 2017 году увеличилась на 10 процентов, до 90,5 миллиарда рублей. В 2017 года узнаваемость бренда «Петелинка» среди российских покупателей составляла около 35 процентов (согласно маркетинговым исследованиям группы «Черкизово»).