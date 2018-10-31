Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Россельхознадзора к «Петелинке»

Арбитражный суд Москвы 1 ноября 2018 года рассмотрит иск Россельхознадзора к «Петелинской птицефабрике», входящей в группу «Черкизово». В начале октября 2018 года ведомство заявило о выявлении сальмонеллы в продукции фабрики и потребовало оштрафовать производителя или остановить работу предприятия. Это следует из информации, размещенной на портале «Электронное правосудие».

В группе «Черкизово» ситуацию с претензиями Россельхознадзора сразу назвали «странной». Отбор продукции производился в отдельных магазинах, а не на предприятии. Следовательно, велика вероятность попадания бактерий в мясо при неправильной транспортировке или хранении, отмечал представитель компании. При этом сама Петелинская птицефабрика неоднократно проверялось надзорными органами и не получала никаких нареканий — сам Россельхознадзор в течение трех летних месяцев 2018 года проверял фабрику. Ни он, ни Роспотребнадзор по итогам сентябрьской проверки не нашли ни одного нарушения.

Требования Россельхознадзора остановить или оштрафовать предприятие вызвали недоумение и со стороны экспертного сообщества. Как отмечали участники рынка, методы отбора проб продукции и сама методология исследования вызывают большие сомнения. Ситуация с «Петелинкой» «бьет» по всем производителям мяса птицы, поскольку может повториться с любым производителем, говорил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В споре с Россельхознадзором «Петелинку» также поддержали депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Алексей Балыбердин, президент Мясного союза России Мушег Мамиконян, генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Большинство экспертов считали маловероятным сценарий остановки птицефабрики из-за выявления сальмонеллы в продукции «на полке». Позже аналогичное мнение озвучил и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, вопрос с продукцией Петелинской птицефабрики будет урегулирован «в рабочем порядке». Скорее всего, суд примет альтернативное решение и оштрафует производителя, полагал глава ведомства. Он также признавал, что группа «Черкизово» серьезно относится к безопасности своей продукции.

