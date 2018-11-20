Наемники предупредили о последствиях своего возвращения в Россию

Возвращение бойцов российских частных военных компаний (ЧВК) на родину без их дальнейшей реабилитации может привести к дестабилизации обстановки в стране. Такое мнение высказал глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Шабаева, ЧВК уже превратились в определенную силу, которая «по факту подменяет собой действия силовых структур Российской Федерации». В настоящее время наемники действуют за пределами России, однако, отмечает глава комитета, вскоре ситуация может измениться.

«Не исключен тот вариант, что они будут действовать и здесь, ввиду того что они возвращаются на территорию Российской Федерации, не проходя реабилитации. И дальнейшие их действия ввиду определенных условий могут привести к дестабилизации обстановки в самой Российской Федерации», — пояснил он.

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Шабаев рассказал, что сейчас реабилитацией бывших бойцов ЧВК занимается, в частности, возглавляемая им организация, однако оказать помощь всем нуждающимся она не в состоянии, в том числе из-за отсутствия поддержки со стороны государства. «Ввиду того что себестоимость ЧВК близится к нулю, их число растет. Рынок развивается. И число подобного рода возвращенцев становится все больше и больше. То есть мы уже не можем контролировать данную ситуацию... Вынуждены часто отказываться от помощи, потому что просто физически не успеваем», — добавил он.

Как уточнил Шабаев, в июле Общероссийское офицерское собрание уже направляло в органы власти требование официально признать ЧВК или ликвидировать их, однако в ответ чиновники заявили, что все участники подобных организаций подпадают под статьи «Наемничество» и «Организация незаконного вооруженного формирования» УК РФ.

19 ноября Шабаев сообщил, что 357 делегатов 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК. В частности, в обращении отмечалось, что участников частных военных и охранных компаний намеренно лишают правового статуса, в результате чего они не только не получают реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве.

Позднее в Кремле заявили, что данная тема находится «больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны».

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