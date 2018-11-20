Воробьев назвал стоимость обновления дорог в Подмосковье

На обновление подмосковных дорог в следующем году выделят 18 миллиардов рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит РИАМО во вторник, 20 ноября.

Глава региона подчеркнул, что на портале «Добродел» провели голосование, в ходе которого жители выбирали территории для ремонта.

«В голосовании приняли участие порядка 50 тысяч человек, огромное количество людей голосовали, высказывались, предлагали те или иные направления привести в порядок. Из двух тысяч дорог 567-570 было выбрано», — уточнил он.

12 ноября губернатор рассказал о проводимой работе по снижению смертности на дорогах. В частности, больших результатов удалось добиться после установки видеокамер, рассказал глава региона.

В начале августа Андрей Воробьев высоко оценил качество местных дорог. Ежегодно на эти цели выделяются значительные средства, отметил он. По его словам, профильные ведомства тщательно следят за соблюдением сроков ремонтных работ.