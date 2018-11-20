На Украине начались акции протеста владельцев машин с еврономерами

Общенациональная бессрочная акция протеста владельцев автомобилей с европейскими номерами началась во вторник, 20 ноября, в 22 из 24 областей Украины. Об этом сообщается на странице акции в Facebook «АвтоЕвроСила».

«Все акции гражданского неповиновения будут бессрочными и будут проходить до момента получения результата по вопросу отмены законопроектов №8487 и №8488, которые приняты без учета требований общественности, в частности об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза», — говорится в сообщении протестующих. Организаторы призывают недовольных блокировать движение транспорта в городах и на трассах.

По предварительным оценкам, в акции могут принять участие до 50 тысяч украинцев. Автомобилисты просят отнестись к их акции с пониманием. Они утверждают, что власть не слышит своих граждан.

В Киеве протестующие перекрыли улицу Грушевского в районе Верховной Рады и кабинета министров, что привело к блокировке движения общественного транспорта. На странице предприятия «Киевпастранс» в Facebook сообщается, что в столице введено оперативное положение, движение в центре города осуществляется без соблюдения графика.

Владельцы автомобилей с европейскими номерами протестуют против принятия законопроектов №8487 и №8488, которые вводят новые акцизы на ввоз в страну подержанных машин из Европы. Сумма этого акциза может колебаться от одной до нескольких тысяч евро, в зависимости от возраста и объема двигателя машины.

19 ноября стало известно, что местные жители заблокировали движение транспорта в Закарпатской области на международной трассе Киев — Чоп. Они протестовали против повышения тарифов на газ.

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