Наука и техника
 
Последние новости
Путин пообещал армии масштабные изменения
Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства
Польша отказалась мириться с мигрантами
Гибель бейсджампера попала на видео
Россиян подловили на финансовом легкомыслии
Недостаток лайков к фото сына с косоглазием расстроил многодетную мать
Российский юморист угодил в коммунальный скандал
Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию
102-летние близнецы раскрыли секрет своего долголетия
Новости партнеров

Внутри умершей египтянки нашли скелет ребенка

Перейти в «Мою Ленту»

Египетские археологи обнаружили скелет молодой женщины, которая на момент смерти находилась на последних месяцах беременности. Возраст останков достигает 3700 лет. Об этом сообщает издание Live Science.

Скелет был найден при раскопках кладбища у древнего храма Ком-Омбо в Асуане, городе на юге Египта (852 километра от Каира). Кладбище использовалось в период 1750-1550 годов до нашей эры кочевым народом, который пришел в регион из Нубии. Тело женщины, умершей в 25-летнем возрасте, было обернуто в саван из кожи. Ученые заметили признаки неправильно зажившего перелома тазовых костей.

Положение останков плода в тазовой области женщины было характерно для третьего триместра беременности, который является заключительным этапом вынашивания. В это время ребенок поворачивается головой вниз. По мнению специалистов, египтянка могла умереть во время родов, поскольку неправильно сросшиеся кости вызывали затруднения прохождения плода через таз.

Кроме скелетов женщины и ее не родившегося ребенка, ученые нашли в могиле керамический сосуд, а также бусины из скорлупы страусиного яйца.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ancient Skeletons of Woman and Fetus Hint at Childbirth Death 3,700 Years Ago
В Египте при раскопках обнаружили мастерскую для бальзамирования
В Египте обнаружены редкие мумии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03Сегодня
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку

«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»

Почему советская власть мучила и убивала детей
17:03Сегодня

Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту

17:5019 ноября

Apple снова сократила выпуск новых iPhone

14:34Сегодня

Преемника Су-57 показали по ТВ

Наука и техникаПартнерский материал

«Есть путь не только наверх, но и вниз»

Они незаметно окружают и убивают наш организм
05:1915 ноября

Российскую военную технику сочли «безумными древними машинами»

15:53Сегодня

Возмутивший США российский «Искандер» показали в новостях

11:18Сегодня

Рогозин захотел повидать «великого» Маска

Наука и техника00:0218 ноября

Новая жизнь

Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
00:04 7 ноября

Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул

13:40Сегодня

Big F*cking Rocket станет Starship

04:23Сегодня

Выявлено необычное происхождение стекла на Земле

Россия
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
 
«Если я до сих пор не умер — значит, еще нужен здесь»
Алешу спасет срочная операция, но времени почти не осталось
Глава Карелии нагрубил молодой матери после просьбы для ребенка
Путин пообещал армии масштабные изменения
Все материалы
Мир
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Польша отказалась мириться с мигрантами
Финские националисты захотели вернуть Карелию
Власти Рима покарали цыганскую мафию
Россиянина задержали в Таиланде из-за переписки с девочкой
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Бурый дом
Во что коренные африканцы превратили квартиры белых господ
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
На Украине местные власти потребовали от священников поддержать раскол
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Украинцы обстреляли ДНР во время инаугурации Пушилина
На Украине начались акции протеста владельцев машин с еврономерами
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
Две торговые марки «Черкизово» получили премию «Товар года»
«Аэрофлот» добавил возможность оплаты своих услуг через Google Pay
Для безработных россиян придумали новый штраф
Две российские компании решили поссориться из-за новейших Sukhoi Superjet
Все материалы
Силовые структуры
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Участник нападения на Буденновск из банды Басаева задержан в Москве
Волгоградский пристав пришла на маникюр к мастеру-должнице
Ущерб от нарушений на космодроме Восточный оценили в 10 миллиардов рублей
Освобожденный от пожизненного срока россиянин попался на поножовщине
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту
Внутри умершей египтянки нашли скелет ребенка
Преемника Су-57 показали по ТВ
Возмутивший США российский «Искандер» показали в новостях
Все материалы
Спорт
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
Отец Макгрегора решил пойти по стопам сына в 59 лет
«Страшнейшему человеку на планете» нашли Халка для дебюта в MMA
«Милан» приступил к возвращению Ибрагимовича
Назван следующий соперник Пакьяо
Аленичев пойдет под суд за вождение в пьяном виде
Боец UFC получила от мужа перелом глазницы
Все материалы
Культура
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
Гарик СукачевГарик Сукачев — красивый и гордый
Секс, наркотики и рок-н-ролл — все как мы любим
Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию
Певица Шанайя Твейн призналась в мочеиспускании на сцене
Создатели «Дэдпула 2» выпустят детскую версию фильма с новыми сценами
Сергей Полунин признался в любви к Путину и познал гнев подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Родители испугались детского сервиса с пожеланием смерти
Студентка обнаружила точную копию себя в сети и пришла в ужас
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Тысячи сайтов в даркнете оказались удалены
Кот выжил в разрушительном пожаре и вернулся к заплаканному хозяину
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Атеистку в платке приняли за мусульманку и унизили
Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина
Очередную картину Бэнкси постигнет невзгода
Парикмахерши высмеяли клиентку в WhatsApp и придумали оправдание
Все материалы
Путешествия
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
Названы самые дикие требования богатых туристов
Гибель бейсджампера попала на видео
В РЖД рассказали о стоимости билетов в капсульный плацкарт
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
Все материалы
Из жизни
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
Американка постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша
На самую массовую оргию захотели собрать тысячу человек
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Девушка с веслом и в свадебном платье поплыла искать жениха
Похороны ветерана сорвались из-за украденных наград
Все материалы
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
«УАЗы» научат заводиться при минус 50 градусах
В России появился обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем
Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Загородный тупик
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Обнаружена самая доступная квартира в Москве
Российский юморист угодил в коммунальный скандал
Москвичи начали скупать жилье про запас
Квартиру Максима Горького выставили на продажу за 11 миллионов рублей
Все материалы