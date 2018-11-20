Внутри умершей египтянки нашли скелет ребенка

Египетские археологи обнаружили скелет молодой женщины, которая на момент смерти находилась на последних месяцах беременности. Возраст останков достигает 3700 лет. Об этом сообщает издание Live Science.

Скелет был найден при раскопках кладбища у древнего храма Ком-Омбо в Асуане, городе на юге Египта (852 километра от Каира). Кладбище использовалось в период 1750-1550 годов до нашей эры кочевым народом, который пришел в регион из Нубии. Тело женщины, умершей в 25-летнем возрасте, было обернуто в саван из кожи. Ученые заметили признаки неправильно зажившего перелома тазовых костей.

Положение останков плода в тазовой области женщины было характерно для третьего триместра беременности, который является заключительным этапом вынашивания. В это время ребенок поворачивается головой вниз. По мнению специалистов, египтянка могла умереть во время родов, поскольку неправильно сросшиеся кости вызывали затруднения прохождения плода через таз.

Кроме скелетов женщины и ее не родившегося ребенка, ученые нашли в могиле керамический сосуд, а также бусины из скорлупы страусиного яйца.

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