Финские националисты захотели вернуть Карелию

Финляндия должна потребовать у России территории, которые та получила по итогам Советско-финской войны. Об этом у себя в Twitter заявил член правления партии «Истинные финны» Хенри Хаутамяки (Henri Hautamäki).

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На осенней конференции члены молодежного крыла националистической партии решили объявить, что страна должна вернуться к границам 1939 года. Вместе с сообщением Хаутамяки опубликовал карту с указанными на ней спорными землями.

Националисты хотят вернуть Финляндии несколько районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером. Кроме того, они предлагают забрать Печенгскую область — регион Кольского полуострова площадью примерно 10 тысяч квадратных километров — и восточную часть региона Салла, которая сейчас находится в составе Мурманской области.

Партия «Истинные финны» существует с 1995 года. Ее идеологию определяют как национализм, популизм и евроскептицизм. На данный момент партия занимает 17 из 200 мест в парламенте страны.

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