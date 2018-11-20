Выявлено необычное происхождение стекла на Земле

Международная группа астрономов обнаружила в веществе, оставшемся после вспышек двух сверхновых, молекулы диоксида кремния — основного компонента стекла. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сверхновые (типа II, Ib, Ic) представляют собой заключительный этап эволюции звезд главной последовательности, которые в несколько раз массивнее Солнца. При этом происходит взрыв с выделением колоссального количества энергии, в том числе световой. В окружающую среду выбрасываются атомы тяжелее азота, возникшие как продукты нуклеосинтеза при спокойном горении звезды и во время катастрофического коллапса ее ядра. Так формируется диффузные межзвездные облака, обогащенные химическими элементами.

Ученые наблюдали за остатками сверхновых Кассиопея A и G54.1+0.3, напоминающими по структуре Крабовидную туманность, с помощью космических телескопов Spitzer, Herschel и других инструментов. Кассиопея А удалена от Земли на 11 тысяч световых лет, а G54.1+0.3 — на 20 тысяч световых лет. Наблюдения проводились в инфракрасной и субмиллиметровой области спектра. В ходе исследования были обнаружены пылевые облака, которые образовались из вещества, выброшенного при взрывах звезд.

Исследователи выявили признаки присутствия в пылевых облаках гранул карбида кремния (SiC), полициклических ароматических углеводородов, а также диоксида кремния (SiO2), метасиликата магния (MgSiO3) и форстерита (Mg2SiO4). Диоксид кремния был выявлен благодаря наличию спектральной линии, соответствующей длине волны в 21 микрометр.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что сверхновые внесли значительный вклад в распространение диоксида кремния по всей Вселенной. При этом из кремнезема (в виде кварца и силикатов) состоит около 60 процентов литосферы Земли.

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