Трамп нашел себе нового врага

Новым объектом критики президента США Дональда Трампа стал отставной адмирал Уильям МакРейвен, который руководил операцией по ликвидации лидера запрещенной террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Об этом сообщает The Hiil.

Издание отмечает, что в своем интервью Fox News американский лидер заявил, что США могли бы захватить бен Ладена и раньше. «Конечно, США должны были поймать Усаму бен Ладена задолго до того, как это было сделано. Я писал об этом в своей книге еще до атаки на Всемирный торговый центр. Президент Клинтон провалился», — отметил Трамп.

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Заявление американского лидера было раскритиковано. Несколько собеседников издания опровергли информацию о том, что США не спешили с ликвидацией бен Ладена.

Бывший министр обороны США Леон Панетта заявил, что Трамп таким образом подрывает свое положение в качестве главнокомандующего вооруженными силами.

Президент США критиковал сенатора Джона Маккейна, который умер в ночь на 26 августа на 82-м году жизни. Маккейн в свою очередь также высказывался против политики нынешнего хозяина Белого дома. В частности, камнем преткновения между ними стала реформа здравоохранения, против которой выступал Маккейн.

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