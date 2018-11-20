Парикмахерши высмеяли клиентку в WhatsApp и придумали оправдание

Мастера салона красоты посмеялись над внешностью одной из клиенток во время переписки в WhatsApp. Об этом сообщает Daily Mail.

В сети появился скриншот переписки из чата под названием The Best Salon Team («Лучшая команда в салоне»), который создали сотрудницы вашингтонского салона красоты Salon 2000. Участница беседы прислала коллегам фотографию 18-летней Мии Кейпелинг (Mia Capeling) с ярким макияжем. «Одна из наших клиенток. Не хочу никого оскорблять, но что это вообще такое?» — прокомментировала она. Другие мастера посмеялись над снимком в ответ.

«Я сильный человек, но представьте, если бы на моем месте была 15-летняя клиентка, которая пришла накраситься перед выпускным», — возмутилась Кейпелинг. Девушка опубликовала в Facebook разоблачающий пост, в котором потребовала публичных извинений от салона.

Однако в свое оправдание сотрудники Salon 2000 сказали, что высмеивали мейкап, а не саму посетительницу и до сих пор не попросили прощения.

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В апреле участница американского телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер опубликовала в аккаунте Kylie Cosmetics в Instagram фотографию, на которой она демонстрировала новый зеленый оттенок на своих губах. Снимок вызвал насмешки подписчиков, сравнивших цвет помады с содержимым детских подгузников.

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