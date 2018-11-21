В Турции 74 участника госпереворота получили пожизненный срок

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник.
По его словам, все осужденные были связаны с деятельностью 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады в Анкаре.
Всего на скамье подсудимых оказались 263 человека. 189 из них будут судить отдельно.
Ранее 12 июля сообщалось, что суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 84 человека, причастных к захвату моста через Босфор в Стамбуле, впоследствии переименованного в Мост мучеников, и убийству на нем 34 граждан.
Путч, в результате которого погибли 248 человек, произошел 15 июля 2016 года. Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП.
В республике также прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с тех пор власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек.