В Турции 74 участника госпереворота получили пожизненный срок

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник.

По его словам, все осужденные были связаны с деятельностью 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады в Анкаре.

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Всего на скамье подсудимых оказались 263 человека. 189 из них будут судить отдельно.

Ранее 12 июля сообщалось, что суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 84 человека, причастных к захвату моста через Босфор в Стамбуле, впоследствии переименованного в Мост мучеников, и убийству на нем 34 граждан.

Путч, в результате которого погибли 248 человек, произошел 15 июля 2016 года. Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП.

В республике также прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с тех пор власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек.

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