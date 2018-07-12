В Турции 80 участникам путча против Эрдогана дали пожизненный срок

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 84 человека, участвовавших в попытке переворота в 2016 году. Как передает агентство Anadolu, все они причастны к захвату моста через Босфор в Стамбуле, впоследствии переименованного в Мост мучеников 15 июля, и убийству на нем 34 граждан.

Суд приговорил 72 обвиняемых за попытку свержения конституционного строя. Reuters отмечает, что среди них — полковник и майор турецкой армии. При этом еще 12 человек получили пожизненные сроки за убийства. Кроме того, остальным фигурантам дали 15-17 лет тюрьмы за пособничество. Anadolu указывает, что всего на слушаниях присутствовали 133 арестованных.

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15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Из 34 погибших на мосту все, кроме двух полицейских, были мирными жителями.

Через несколько дней после попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который уже неоднократно продлевался. Власти объясняют эту необходимость борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь идет об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступают лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожает свободе и правам человека в стране.

После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с тех пор власти страны арестовали 160 тысяч человек, из армии и с государственной службы уволено более 150 тысяч человек.

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