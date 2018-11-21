Грузия отказала во въезде автору «Ералаша»

Грузинские пограничники не пустили в страну художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и его жену Веронику Белоцерковскую. Об этом сообщает «Спутник Грузия».

Министр внутренних дел Георгий Гахария объяснил отказ во въезде тем, что россияне нарушили закон «Об оккупированных территориях». «У нас есть много оснований для того, чтобы не впустить в нашу страну нежелательных людей. То, что мы сделали, в том числе по той причине, что был нарушен "Закон об оккупации"», — объяснил чиновник.

Законодательство Грузии запрещает въезд в Абхазию и Южную Осетию, территорию которых Тбилиси считает своей, со стороны России без ведома грузинских властей. Закон принят после признания Москвой независимости двух закавказских республик.

Грачевский с супругой ехали в Тбилиси на фестиваль «Свидание — кинороман», целью которого является популяризация российского кино и укрепление культурных связей между народами.

В сентябре этого года Грузия не пустила в страну трех российских граждан, следовавших на международный медиафорум. Отказали во въезде военному корреспонденту ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову и старшему научному сотруднику Центра глобальных проблем Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Алексею Токареву.

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