Грузия отказала во въезде журналистам из России

Власти Грузии не пустили в страну трех граждан России из состава делегации, приехавшей на международный медиафорум в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Военному корреспонденту ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову и журналисту Александру Токареву (ранее работал на НТВ — прим. «Ленты.ру») отказали во въезде в страну из-за нарушения закона «Об оккупированных территориях».

Согласно этому закону, посещение Абхазии и Южной Осетии без одобрения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Грузинские власти считают эти территории оккупированными.

В то же время в департаменте общественных связей МВД Грузии сообщили РБК, что Литовкина, Токарева и Бордиогусова задержали по другой статье — статье 11 закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», опровергнув недопуск по статье «Об оккупированных территориях».

В ТАСС подтвердили отказ пустить в страну Литовкина. В пресс-службе НТВ завили, что Токарев давно не работает на канале и его поездка в Грузию не связана с телекомпанией.

Россияне направлялись на международный южнокавказский медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе», который проходит в Тбилиси 4-7 сентября.

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