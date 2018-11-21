Наука и техника
 
Последние новости
В Турции признали невозможной отмену сделки с Россией о покупке С-400
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились
Наркодилеры заставили наркодилеров играть в русскую рулетку и попались
Номинанту российской премии «Поэт года» дали 19 лет за каннибализм
Космонавты на МКС защитились от радиации влажными салфетками
18-летняя девушка решила расстаться с девственностью ради ипотеки
На Украине сообщили о проседании Крымского моста
Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций
Получивший звезды Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»
Новости партнеров

Выявлена главная причина появления сложной жизни

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Иллинойсского университета и Калифорнийского университета (США) выявили механизм, который мог сыграть решающую роль в возникновении сложной многоклеточной жизни у бактерий. По мнению исследователей, некодирующие генетические элементы, изначально существующие у микроорганизмов, способствовали увеличение размеров генома и специфической организации ДНК у эукариот. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что почти половина всей ДНК человека состоит из ретротранспозонов — генетических элементов (иногда называемых генетическими паразитами), способных к перемещению и размножению в пределах генома. У бактерий они практически отсутствуют. При этом попытка ученых перенести ретротранспозон человека в клетку бактерий привела к гибели последних. Это было вызвано тем, что мобильные генетические элементы встраивались в гены, жизненно необходимые для бактерий.

Эукариоты обладают несколькими механизмами ремонта ДНК, поврежденной ретротранспозоном. Одним из таких механизмов является негомологичное соединение концов (NHEJ), при котором концы разрезанной ДНК сшиваются напрямую. При этом возможна потеря целых фрагментов ДНК. Однако перенос подобного механизма в клетки бактерий не только не помогал восстановить поврежденные гены, но и ускорял разрушение генома. Это указывает на то, что в эукариотах существуют специфические механизмы регуляции генома.

Одним из таких механизмов является сплайсосома — структура, состоящая из молекул РНК и белков, которая выполняет удаление некодирующих участков (интронов) из предшественников зрелой матричной РНК. Интроны характерны для генов эукариот, и в геноме человека их насчитывается более 300 тысяч. Считается, что эволюционным предшественником сплайсосомы были интроны 2-й группы — мобильные генетические элементы, имеющиеся у бактерий и способные катализировать свой собственный синтез. Интроны по своим свойствам очень напоминают бактериальный аналог ретротранспозонов.

По мнению ученых, интроны 2-й группы каким-то образом попали в клетки ранних эукариот, а их взаимодействие с NHEJ привело к появлению сплайсосомы. В некоторых случаях сплайсосома способна осуществлять альтернативный сплайсинг, то есть из матричной РНК некоторые интроны не вырезаются или, наоборот, вырезаются экзоны (кодирующие участки генов). Таким образом, гены стали способны кодировать несколько белковых продуктов, что способствовало усложнению живых организмов.

Кроме того, биологи полагают, что взаимодействие ретротранспозонов с NHEJ также способствовало появлению хромосом — трехмерных структур, в которые «упаковывается» генетический материал клетки, что влияет на активность многих генов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Опровергнуто существование древнейшей формы жизни
Впервые созданы эволюционирующие квантовые организмы
Опровергнута популярная гипотеза о жизни на других планетах
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0320 ноября
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку

«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»

Почему советская власть мучила и убивала детей
00:15Сегодня

Получивший звезды Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»

17:5019 ноября

Apple снова сократила выпуск новых iPhone

20:5520 ноября

На руинах Помпеи нашли эротическую фреску

Наука и техникаПартнерский материал

«Есть путь не только наверх, но и вниз»

Они незаметно окружают и убивают наш организм
17:0320 ноября

Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту

05:1915 ноября

Российскую военную технику сочли «безумными древними машинами»

20:0020 ноября

Найден неожиданный способ продления жизни

Наука и техника00:0218 ноября

Новая жизнь

Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
14:3420 ноября

Преемника Су-57 показали по ТВ

00:04 7 ноября

Плавдок «Адмирала Кузнецова» треснул

17:5820 ноября

Внутри умершей египтянки нашли скелет ребенка

Россия
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
 
«Если я до сих пор не умер — значит, еще нужен здесь»
Алешу спасет срочная операция, но времени почти не осталось
Появились подробности гибели мужчины под шасси самолета в Шереметьево
Сенатор прокомментировала свои слова о пользе нужды и лишений для россиян
Все материалы
Мир
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
Компании из России попали под санкции из-за Сирии
«Трамп пошлет вертолеты и танки, но мы прорвемся!»
Тысячи мигрантов пришли к границе США. На той стороне их ждет армия и боль
Польша отказалась мириться с мигрантами
Трамп признал возможную причастность саудовского принца к убийству журналиста
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
Праздновавших рождение пророка взорвали в свадебном зале
Все материалы
Бывший СССР
«Все наши бездельники в Россию уехали»
В Баку забыли о наследии СССР, но все еще не любят армян
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
Порошенко поблагодарил митрополита канонической церкви за поддержку раскола
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине местные власти потребовали от священников поддержать раскол
Украинцы обстреляли ДНР во время инаугурации Пушилина
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Все материалы
Экономика
Приход нормальный
Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Сели на трубу
Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого
СМИ подсчитали потери бюджета РФ из-за деятельности холдинга «Норебо»
Реальные доходы россиян выросли
Нефть обвалилась и потянула рубль за собой
Россиян подловили на финансовом легкомыслии
Все материалы
Силовые структуры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Следователи СКР попались на взятке в пять миллионов
Сына портнихи Пугачевой заподозрили в ограблении бывшего главы таможни
В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому
Олег Навальный отсудил 50 тысяч у орловской колонии
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Телега» есть? А если найду?
Полицейские ищут на телефонах россиян Telegram и нарушают закон. Что делать?
Все материалы
Наука и техника
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Получивший звезды Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»
На руинах Помпеи нашли эротическую фреску
Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту
Найден неожиданный способ продления жизни
Все материалы
Спорт
Пока не элита
Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела
Вице-капитан «Ливерпуля» согласился на детектор лжи и соврал
Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций
Россияне определят лучшего спортсмена страны
Российские хоккеистки ответили американцу на сравнения с чернобыльскими уродами
Обесчестили
Как UFC поглотил своего главного конкурента
Сломавшая позвоночник после полета на машине гонщица пообещала вернуться в спорт
Все материалы
Культура
«Ты привыкнешь спать правильно»
Баста удивил всех и написал сказку. Там есть злая ведьма и смелый Пухлик
Упавшая звезда
Песни Евгения Осина знает вся страна. Он умер в безвестности и нищете
«Женщины остаются в тени»
Измены, насилие и унижения на чувственных снимках
Автор «Симпсонов» заговорил о переезде в Россию
Рэпер Хаски отыграл концерт без света и звука из-за визита полиции
Создатели «Дэдпула 2» выпустят детскую версию фильма с новыми сценами
В «Фантастических тварях» нашли плагиат на советские фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Немецкий журналист пришел в ужас от пьяных русских туристов в Турции
Недостаток лайков к фото сына с косоглазием расстроил многодетную мать
Появились новые подробности жестокого убийства Хашкуджи
Студентка обнаружила точную копию себя в сети и пришла в ужас
Родители испугались детского сервиса с пожеланием смерти
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Жена Мамаева начала торговать толстовками с фамилиями мужа и Кокорина
Запах в новых автомобилях испортят ради китайцев
Назван самый популярный в мире тренд в одежде
Dolce & Gabbana поглумился над женщиной и разъярил китайцев
Все материалы
Путешествия
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»
Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
Названы самые дикие требования богатых туристов
Названы лучшие секретные пляжи мира
В РЖД рассказали о стоимости билетов в капсульный плацкарт
«Я шнурком привязался к табуретке и полетел»
Сосиски, крокодилы и пляжи: как россиянин съездил в кругосветное путешествие
Все материалы
Из жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Русскую логику можно отключить, ей не поддается почти ничего»
История россиянки о жизни в Китае
«Цель — петь, пить и веселиться»
Россиянок в Китае ждут легкие деньги и похотливые клиенты
Из брюха кашалота достали четыре бутылки, 115 стаканов и шлепанцы
Девушка избила грабителя и заставила молить о пощаде
Американка постирала лотерейный билет и чуть не лишилась крупного выигрыша
Все материалы
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Нечто
i3, ты ли это? Самый странный Fiat в истории
Атака клонов
Стать настоящим гонщиком за рулем российского спорткара Shortcut — сколько это стоит?
Запрещенная автореклама
Посмотрите запрещенные рекламные ролики VW, Ford и BMW этого года
«УАЗы» научат заводиться при минус 50 градусах
В России появился обновленный Mitsubishi Pajero Sport с дизелем
Названы российские цены на обновленный Nissan X-Trail
Все материалы
Дом
Загородный тупик
Почему россияне влезают в долги ради коттеджей и дач
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
«Живу как обсос»
Москвич делал ставки на спорт ради квартиры. Он все потерял и задолжал миллионы
Обнаружена самая доступная квартира в Москве
Российский юморист угодил в коммунальный скандал
Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности
Миллионеров поселят под водой
Все материалы