Суд в США разрешил женское обрезание

Суд в американском Детройте, штат Мичиган, назвал запрет на женское обрезание противоречащим Конституции США. Об этом сообщает Reuters.

Федеральный судья Бернард Фридман отклонил иски против двух докторов, проводивших операции. Обвинения были сняты с Джуманы Нагарвалы (Jumana Nagarwala), которая сделала обрезание девяти девочкам из штатов Мичиган, Иллинойс и Миннесота в кабинете другого врача в Детройте. От ответственности также освободили трех из четырех матерей, которые отправили своих дочерей на такую процедуру.

Решение по подобному делу было вынесено впервые и стало прецедентом. По мнению судьи, Конгресс США в 1996 году не имел права принимать закон, основываясь на положениях Конституции, которые регулируют коммерцию. Решение о запрете женского обрезания должно оставаться в юрисдикции каждого штата в отдельности, считает он.

«Какой бы мерзкой ни была такая операция, по сути, это уголовное преступление, — сказал Фридман. — Женское обрезание не относится к торговым отношениям. Закон о торговле не дает Конгрессу права выносить решения по таким преступлениям».

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Спикер коллегии адвокатов США Джина Балайя заявила, что организация рассмотрит постановление и решит, будет ли подавать апелляцию.

Как сообщает агентство, Нагарвала все еще обвиняется по двум статьям: нарушение официальных предписаний и организация заговора с целью вовлечения субъекта в незаконную сексуальную связь. Вину она не признала.

Нагарвалу обвинили в проведении женского обрезания в 2017 году. По версии следствия, врач на протяжении 12 лет уродовала девочек в возрасте от 6 до 12 лет. Сообщалось, что ей грозит пожизненное заключение.

Женское обрезание запрещено в 21 американском штате, в том числе в Мичигане. По информации Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 200 миллионов обрезанных женщин.

Практика распространена среди мусульманских общин в Центральной и Северной Африке, несмотря на то, что несколько международно принятых документов, в том числе резолюция Генассамблеи ООН, ее запрещают. Операция подразумевает полное или частичное отрезание клитора или больших и малых половых губ без медицинских показаний.

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