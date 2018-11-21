«Роснефть» получила «Золотую звезду» за топливо Pulsar

На двадцатой церемонии вручения премии «Товар года» топливо Pulsar от «Роснефти» получило премию — «Золотая звезда» — в номинации «Самая популярная новинка года» в категории «Топливо», сообщили в компании.

Уникальность топлива Pulsar заключается в том, что в нем содержится большое количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, которые могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива и вибрации двигателя. Pulsar обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя.

В «Роснефти» уточнили при этом, что в третьем квартале этого года нефтяная компания завершила масштабный проект по развитию топливного портфеля, который обеспечил присутствие фирменного топлива Pulsar 95 и Pulsar 92 на 960 автозаправочных станциях в 27 регионах России, от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Кроме того, «Роснефть» выпустила на российский рынок новое высокооктановое топливо Pulsar 100, которое уже реализуется на заправочных станциях Компании в московском регионе.

Торжественная церемония вручения наград — это финал сводного рейтинга лучших товаров за год, за которым наблюдают сотни тысяч телезрителей. В этом году гостями торжества стали более 400 представителей крупнейших российских и зарубежных компаний-производителей, торговых сетей, банковских структур, органов государственного управления. Премия «Товар года» была учреждена Национальной Торговой Ассоциацией в 1998 году и проводится при поддержке Московской Международной Бизнес Ассоциации, Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы. Ежегодно награда присуждается наиболее популярным товарам в различных категориях. Победа в этом конкурсе — знак престижа компании и убедительное признание ее продукции потребителем.