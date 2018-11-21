В Москве снова откроется ресторан «Говно»

В Москве на фестивале «Кузлесфест» откроется однодневный ресторан «Говно». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Андерграундный «фестиваль странных событий» пройдет 1 декабря в арт-пространстве NOL.

Материалы по теме Говна-пирога Что творилось в самом загадочном месте Москвы — ресторане «Говно»

Посетителей ждет «музыка из-под пола от самых странных музыкантов Москвы и МО, панк-кухня для хипстеров, гадательницы на картах Таро, поэты и владельцы непоэтических текстов, замкадские рэперы, глитчеватый видео-арт, заряженная водичка и ковры на стенах», говорится в описании.

В лайн-апе — Михаил Минерал, Mount/Ant, Schwa, Malemale Female, Rosemary Loves A Blackberry, Povalishin Division, RadyicaMozart.

Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации.

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