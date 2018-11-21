Наркодилеры заставили наркодилеров играть в русскую рулетку и попались

В Италии наркодилеры решили наказать молодых наркодилеров-должников и заставили их играть в русскую рулетку с револьвером 38-го калибра. Об этом сообщает Giornaledi Monza.

Трое мужчин заподозрили младших коллег, двоим из которых было 17 лет, и еще одному — 18, в краже партии наркотика. Их похитили и заперли в гараже. Там к голове каждого из них по очереди приставляли оружие. Подозреваемых, которым 25, 24 и 21 год, арестовали. В ходе операции полицейские также конфисковали пять килограммов гашиша, килограмм марихуаны и 10 тысяч евро наличными.

Как сообщает РИА Новости, в барабане было три пули из шести. Полицию вызвал знакомый арестованных, который услышал раздающиеся из гаража крики о помощи. Отмечается, что выстрелов из револьвера сделано не было.

По информации агентства, пострадавших было трое. Их отпустили на свободу, но привлекут к ответственности.

В январе бразильянка сыграла с парнем в русскую рулетку и проиграла. Молодые люди по очереди направляли друг на друга револьвер с одним патроном и нажимали спусковой крючок.

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