После рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры Мосгорсуд отправил в СИЗО экс-главу компании «Премьер Эстейт» Светлану Тимонину, которая признана виновной в пособничестве бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, растратившим более 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Генпрокуратура требовала отменить вынесенный Тимониной 9 апреля этого года Мещанским райсудом приговор, в соответствии с которым она была признана виновной в пособничестве в растрате в особо крупном размере и осуждена на пять лет общего режима, однако это наказание в итоге было превращено в условное. По мнению ведомства, за столь тяжкое преступление Тимонина не должна была получить такой мягкий срок. С обвинением была согласна и потерпевшая сторона — ВТБ.

Мосгорсуд назначил Тимониной два года, финансовые претензии к осужденной со стороны ВТБ будут рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

«Мы удовлетворены судебным приговором в отношении Светланы Тимониной, действия которой нанесли ущерб структурам, входящим в группу ВТБ, — заявили изданию в пресс-службе банка. В кредитной организации также отметили, что ВТБ «предпринял все возможные законные действия, чтобы отстоять свои права как потерпевшего» и подчеркнули, что намерены и дальше добиваться привлечения всех виновных в хищении лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков.

Защита пока не решила, обжаловать или нет решение Мосгорсуда, отмечает «Коммерсантъ». С учетом времени, уже проведенного под стражей, Тимониной осталось отсидеть 11,5 месяца.

Впервые дело Светланы Тимониной Мещанский суд рассмотрел в 2016 году, напоминает газета. По результатам расследования суд признал ее пособницей в растрате 12 598 090 234,32 рубля, совершенной бывшими президентом Банка Москвы Андреем Бородиным и его заместителем Дмитрием Акулининым. Они, по данным следствия, способствовали получению компанией «Премьер Эстейт» заведомо невозвратного кредита.

При этом банку, чтобы компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций на сумму около 15 миллиардов рублей. Тогда гособвинение требовало для Тимониной семь лет заключения, а суд назначил ей на два года меньше. В ноябре 2017 года приговор из-за нарушения права обвиняемой на защиту (ее тогдашний адвокат представляла и интересы двух свидетелей) был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.

