Годовалый ребенок упал под поезд и выжил

dailymail.co.uk

В Индии годовалая девочка выпала из рук матери, оказалась под движущимся поездом и выжила. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят на вокзале города Матхура, штат Уттар-Прадеш, во вторник, 20 ноября. На кадрах запечатлено, как пассажиры на платформе начинают кричать, заметив, что младенец лежит под проезжающим поездом. Как только состав уехал, несколько человек спрыгнули на пути и достали ребенка. Девочку спасло то, что она находилась между рельсами.

Как позже сообщил журналистам отец ребенка, он вместе с семьей садился в экспресс, когда обнаружил, что при нем нет кошелька. Мужчина выбежал из поезда, за ним ринулась жена с двумя детьми. Из-за спешки она недостаточно крепко держала ребенка, и он выскользнул у нее из рук под поезд.

Железнодорожная полиция зафиксировала инцидент и отпустила семью. Сообщается, что девочка не пострадала.

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