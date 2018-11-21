Появилось видео с места обрушения моста в Воронежской области

В Терновском районе Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Видео происшествия опубликовано на YouTube.

По информации регионального управления МЧС, при обрушении моста пострадали шесть человек. «Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются два объездных пути: через село Новотроицкое 15 километров и через Грибановский муниципальный район 50 км (при ухудшении погодных условий)», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени. По словам сотрудников экстренных служб, по мосту проезжали две грузовые машины. Нагрузка оказалась слишком большой, и конструкция обрушилась. Все автомобили, проезжающие по мосту в момент ЧП, упали в реку.

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